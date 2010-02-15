Путин критикует Ющенко за Бандеру

Премьер-министр России Владимир ПУТИН критикует президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за присвоение проводнику организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины.

ЮЩЕНКО заявил о присвоении Бандере звания Героя, выступая с речью по случаю Дня Соборности 22 января. Награду из рук главы государства получил внук проводника ОУН. По словам ЮЩЕНКО, Бандера боролся за независимую страну.

«События последних месяцев меня нисколько не удивили, когда руководство «цветного движения» плюнуло в лицо своим политическим спонсорам, издав указ об объявлении Степана Бандеры Героем Украины, человека, который не только запятнал себя сотрудничеством с нацистами, но и отличался особой жестокостью при расправах с евреями и поляками», - сказал ПУТИН во время встречи с президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в Ново-Огарево.