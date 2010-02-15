В «Артеке» установят столб мира

Столб мира установят летом в международном детском центре «Артек» в Крыму в знак признания его миротворческой миссии, сообщила пресс-служба лагеря.

«Решение об установления на территории детской здравницы символического столба мира принято 15 февраля во время переговоров руководства «Артека» с представителями неправительственной организации Японии «Юниверс Стар». Эта организация призвана содействовать распространению мира во всем мире», - говорится в пресс-релизе.

В этом году «Артек» празднует 85-летний юбилей. Центральным проектом станет международный детский фестиваль «Изменим мир к лучшему!». Первый в Украине столб мира появится 31 июля во время проведения «церемонии мира».

«Мы расцениваем инициативу японских миротворцев как символическое признание вклада «Артека» в детское мировое движение», - сказал гендиректор здравницы Борис НОВОЖИЛОВ.

Столбы мира есть в Ватикане, Индии, Китае, Бельгии, США, Литве, на Филиппинах.