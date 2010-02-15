Штормовое предупреждение продлили в Крыму

Штормовое предупреждение, объявленное в субботу в Крыму, продлено на сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

В понедельник днем на территории автономии ожидаются сильные дожди и южный ветер скоростью 15-20 метров в секунду.

Вечером и в ночь на вторник северо-западный ветер 25-30 м/с.

В городе Красноперекопск на севере Крыма из-за дождя и таяния снега подтоплены 27 дворов. Жители отказались от переселения. Проводится откачивание воды. С помощью экскаваторов будут выкопаны дополнительные дренажные рвы.