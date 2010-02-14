Януковича объявили президентом

Президентом Украины объявлен лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,47%. Разрыв между ними составляет 3,48%, передает УНИАН.

Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты второго тура выборов главы государства на заседании в воскресенье после обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий.

В абсолютных цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 481 тыс. 266 избирателей, за ТИМОШЕНКО - 11 млн. 593 тыс. 357.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).

Признаны недействительными 305 тис. 837 бюллетеней (1,19%).

14 февраля начинается 30-дневной срок, когда новоизбранный президент должен вступить в должность.

ЦИК нарушила национальное избирательное законодательство при установлении официальных результатов выборов президента, поскольку суды не завершили рассмотрение дел по искам штаба ТИМОШЕНКО, заявил лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), которая входит в БЮТ, Евгений КОРНИЙЧУК.

"То, что Центральная избирательная комиссия установила результаты вне установленных сроков, не дав судам завершить рассмотрение всех дел, - это полное нарушение избирательного законодательства. Есть все формальные основания для обжалования официальных результатов в Высшем административном суде", - сказал КОРНИЙЧУК в комментарии УНИАН.

Председатель УСДП обратил внимание и на тот факт, что ЦИК фактически не рассмотрела жалобы, полученные от представителей кандидата ТИМОШЕНКО.

Центральный избирательный штаб ТИМОШЕНКО подготовил иск, который в ближайшее время будет направлен в Высший админсуд. "Иск уже готов и будет подан в установленные законом сроки", - сказал он.