Мальчик наглотался таблеток

11:11, 14 февраля 2010
Крым
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С отравлением - в больнице

Ребенок доставлен в больницу в Феодосии в Крыму после отравления таблетками «Диазолина», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

В субботу мальчик (2006 года рождения) на некоторое время остался без присмотра родителей, нашел медикаменты и съел их.

Ребенок потерял сознание.

С медикаментозным отравлением мальчик доставлен в детскую больницу.

Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

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