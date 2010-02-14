Мальчик наглотался таблеток
11:11, 14 февраля 2010Крым
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С отравлением - в больнице
Ребенок доставлен в больницу в Феодосии в Крыму после отравления таблетками «Диазолина», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
В субботу мальчик (2006 года рождения) на некоторое время остался без присмотра родителей, нашел медикаменты и съел их.
Ребенок потерял сознание.
С медикаментозным отравлением мальчик доставлен в детскую больницу.
Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
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