Тимошенко не признает поражения

Кандидат на пост президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не будет собирать майданы, а намерена оспаривать результаты выборов главы государтсва в суде.

"Я не буду собирать майданы и не допущу публичных гражданских противостояний... Мы будем действовать только правовым способом и только в суде", - сказала ТИМОШЕНКО в обращении к украинскому народу в субботу.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не поддержали ни одного кандидата 4,36%, такие данные обнародовал Центризбирком по результатам обработки 100% электронных протоколов.

ТИМОШЕНКО обвинила оппонентов в массовых фальсификациях.

"Выборы в Украине были сфальсифицированы", - сказала она.

"Приведу только один пример... Нам удалось открыть по решению суда участки (ряд участков) в Крыму для того, чтобы перечислить голоса. Мы были шокированы тем, что на всех без исключения участках юридически установлены фальсификации от 3 до 8% в интересах ЯНУКОВИЧА", - сказала ТИМОШЕНКО.

В целом по Украине, утверждает она, "возможные объемы фальсификации" составляют более миллиона голосов "по разным технологиям". "Этих голосов вполне достаточно для нашей общей победы", - сказала ТИМОШЕНКО.

”ЯНУКОВИЧ - не наш Президент. И как бы не разворачивались дальше обстоятельства, он никогда не станет легитимно избранным президентом Украины", - заявила она.