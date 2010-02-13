Выставка «Любовная открытка ХХ века» открылась в Художественном музее Крошицкого в Севастополе, сообщила пресс-служба администрации города.

В экспозиции представлены около 100 открыток, гравюр и рисунков из личной коллекции московского искусствоведа Ларисы КАШУК.

«Это часть моей коллекции, которая насчитывает около тысячи любовных открыток», - рассказала КАШУК.

«Мало того, что эта выставка передает колорит эпохи, запечатленной на фотографических изображениях, на этих гравюрах, на этих рисунках, она передает нам совершенно другой способ общения друг с другом», - сказал филолог, первый заместитель председателя севастопольской администрации Владимир КАЗАРИН.