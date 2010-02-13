Владелец ночного клуба убит в Симферополе
15:00, 13 февраля 2010Крым
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Вышел разнять дерущихся
Владелец симферопольского ночного клуба «Z», гражданин России, убит в ночь на субботу в центре города, сообщил по телефону сотрудник крымской милиции.
На главном проспекте Симферополя, где расположен популярный клуб, ночью произошла драка. Правоохранители предполагают, что хозяин «Z» вышел утихомирить дерущихся, вовлечен в потасовку и убит.
«Рядом с телом найден пистолет для стрельбы резиновыми пулями», - отметил правоохранитель.
Владелец оружия устанавливается.
Хозяин ночного клуба умер от нанесения телесных повреждений.
Дерущиеся не задержаны, к приезду милиции они успели скрыться.
Проводятся следственные действия.
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