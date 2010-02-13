Владелец ночного клуба убит в Симферополе

Владелец симферопольского ночного клуба «Z», гражданин России, убит в ночь на субботу в центре города, сообщил по телефону сотрудник крымской милиции.

На главном проспекте Симферополя, где расположен популярный клуб, ночью произошла драка. Правоохранители предполагают, что хозяин «Z» вышел утихомирить дерущихся, вовлечен в потасовку и убит.

«Рядом с телом найден пистолет для стрельбы резиновыми пулями», - отметил правоохранитель.

Владелец оружия устанавливается.

Хозяин ночного клуба умер от нанесения телесных повреждений.

Дерущиеся не задержаны, к приезду милиции они успели скрыться.

Проводятся следственные действия.