В Крыму устроили проводы Ющенко

Проводы зимы и президента Украины Виктора ЮЩЕНКО устроило общественно-политическое движение «Русское единство» в субботу в Симферополе.

По площади Советской в свиной упряжке прокатили чучело, изображающее уходящего главу государства. К повозке прикрепили оранжевый флаг «Так!».

В рамках акции, организованной в рамках празднования Масленицы и собравшей до 200 человек, сожгли чучело бабы-зимы и угощали блинами с чаем.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не поддержали ни одного кандидата 4,36%, такие данные обнародовал Центризбирком по результатам обработки 100% электронных протоколов. БЮТ требует пересчета голосов на участках в ряде регионов страны.

«Русское единство» создано в автономии в начале декабря 2009 года, в его состав вошли общественные организации Русская община Крыма и Гражданский актив Крыма, казачьи объединения. Движение во втором туре выборов президента поддержало ЯНУКОВИЧА.