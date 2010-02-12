Ялта выпустит энциклопедию о себе

Энциклопедию Ялты решили создать власти города. Она, как ожидается, будет готова к празднованию 175-летия популярного курорта.

«Книга станет первым энциклопедическим изданием о Ялте, даст обобщающий материал по административно-территориальному устройству, природе и природным ресурсам, сведения о населении, истории, в том числе - многочисленных памятниках архитектуры и садово-паркового искусства, науке, здравоохранении, культуре, физкультуре и спорте, литературе и искусстве. В энциклопедию будут включены статьи о людях, с именами которых связана история Ялты», - отмечает пресс-служба мэрии.

О необходимости создания энциклопедии «Ялта» заговорили в 2008 году. Инициативная группа ученых, краеведов, журналистов, работников культуры начала разрабатывать концепцию будущей книги. Общественники обратились за помощью к мэру Ялты Сергею БРАЙКО.

На этой неделе ялтинский исполком утвердил состав редакционного совета (его возглавил мэр) и план мероприятий.

Как считают специалисты, создание энциклопедии может стать стимулом для развития науки «ялтаведение», заявили в мэрии.