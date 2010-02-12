Армяне Крыма отметят Трндез

Трндез (Терендез) отметят армяне в Крыму в эту субботу.

Праздник появился в давние времена и сохранил ряд языческих обрядов. Среди них - разведение костра и прыжки через него.

Вместе с тем, Трндез связан с христианским Сретением Господним

«Как старец Симеон вышел навстречу Господу, так и люди хотят встретить весну и солнце», - говорят армяне.

«Сейчас наше духовенство истолковывает перепрыгивание через костер тем, что мы как будто топчем огонь, который пришел из язычества, топчем остатки язычества и переходим на другой уровень», - рассказывает заместитель председателя Крымского армянского общества по вопросам культуры Ваган ВЕРМИШЯН.

Огонь армяне зажигают от свечей, которые приносят из церквей.

С огнем связаны различные обряды. «Перепрыгивают через костер в первую очередь молодожены, которые поженились за год, прошедший с прошлого Терендеза. Раньше дети капали себе (со свечей) в шапки для того, чтобы их не ударила молния. Свекровь брала за руку невестку, кружила вокруг огня, прыгали через огонь, чтобы Бог даровал им сына», - говорит ВЕРМИШЯН.

В Симферополе на Трндез разведут костер. Участники гуляний будут водить хороводы, выступят артисты, предусмотрены обрядовые угощения.

В Крыму проживают от 15 до 20 тысяч армян.