Пьяный водитель минивэна убил пешехода

09:41, 12 февраля 2010
Крым
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Авария в Симферополе

Пешеход погиб в Симферополе под колесами автомобиля Volkswagen Caddy, которым управлял нетрезвый водитель, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг во второй половине дня.

Из-за наезда машины скончался мужчина, его личность устанавливается, на вид - 30-40 лет.

За сутки на дорогах крымской автономии травмы получили две женщины-пешехода - в Симферополе и Феодосийском регионе.

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