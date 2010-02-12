Пьяный водитель минивэна убил пешехода
09:41, 12 февраля 2010Крым
0 0
Авария в Симферополе
Пешеход погиб в Симферополе под колесами автомобиля Volkswagen Caddy, которым управлял нетрезвый водитель, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.
Авария произошла в четверг во второй половине дня.
Из-за наезда машины скончался мужчина, его личность устанавливается, на вид - 30-40 лет.
За сутки на дорогах крымской автономии травмы получили две женщины-пешехода - в Симферополе и Феодосийском регионе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter