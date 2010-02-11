Котам и воронам просьба не наливать

Верховная Рада Украины внесла изменение в закон о защите животных от жестокого обращения. За проголосовали 259 из 414 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Действующее законодательство предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, однако не конкретизирует, какие именно действия считаются таковыми.

В новой редакции закона поясняется понятие "жестокое обращение с животными".

Имеются в виду побои, издевательства, запугивание, раздражение животных, преднамеренное причинение повреждений, спаивание, применение жестоких способов воспитания и кормления, оставление зверей без ухода или в беспомощном состоянии, натравливание одних животных на других.

Кроме того, под этот термин подпадают добыча животных с нарушением требований закона, разорение гнезд, нор, берлог диких животных, эксперименты и процедуры, которые приносят зверям страдания, без анестезии и (или) без необходимого на это разрешения.

Жестокое обращение - это также преднамеренное использование больных или раненых животных в спортивно-зрелищных мероприятиях, нагрузка тягловых и вьючных животных грузами, не сопоставимыми с их силой, транспортировка зверей способом, который приводит к страданиям и стрессу, использование технических средств, которые принуждают к пребыванию в противоестественных позах.

Под термин подпадает использование зверей в качестве мишени при обучении стрельбе, в корриде, религиозных ритуалах, лотереях, дарении во время публичных мероприятий.

Действие закона не распространяется на служебных собак во время пресечения массовых беспорядков, правонарушений, освобождения заложников военнослужащими министерства обороны, сотрудниками министерства внутренних дел, службы безопасности, таможни, пограничниками.

Закон запрещает регулирование численности диких млекопитающих и птиц (исключение - мышевидные грызуны) во время размножения и воспитания потомства, с использованием яда, разорением нор, берлог, гнезд.