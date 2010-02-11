Собака напала на двух крымчан
12:00, 11 февраля 2010Крым
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Животное отогнали, окатив водой
Два жителя Крыма пострадали из-за нападения собаки на востоке полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о происшествии в поселке городского типа Ленино поступила к спасателям во второй половине дня 10 февраля.
Выезжал дежурный караул пожарной части. "Собаку отогнали от прохожих с помощью звуковых сигналов и подачи воды. Найден ее хозяин", - говорится в пресс-релизе.
Мужчина и женщина, жители поселка, получили рваные раны ноги.
Пострадавших отвезли в больницу, там им оказали медпомощь.
На месте происшествия работают сотрудники милиции.
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