Собака напала на двух крымчан

Два жителя Крыма пострадали из-за нападения собаки на востоке полуострова, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о происшествии в поселке городского типа Ленино поступила к спасателям во второй половине дня 10 февраля.

Выезжал дежурный караул пожарной части. "Собаку отогнали от прохожих с помощью звуковых сигналов и подачи воды. Найден ее хозяин", - говорится в пресс-релизе.

Мужчина и женщина, жители поселка, получили рваные раны ноги.

Пострадавших отвезли в больницу, там им оказали медпомощь.

На месте происшествия работают сотрудники милиции.