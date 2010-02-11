Ребенок погиб на пожаре в Крыму
12:00, 11 февраля 2010Крым
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На четвертом году жизни
Ребенок погиб при пожаре на северо-востоке Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о происшествии в джанкойском селе Мелководное поступила к спасателям во второй половине дня среды.
На месте пожара обнаружены тело погибшего ребенка (2006 года рождения) и пострадавший мужчина (1980 года рождения).
"Мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы с диагнозом "отравление угарным газом", - отметили в МЧС.
Причиной ЧП спасатели считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.
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