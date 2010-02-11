Близкие осужденного за гибель 18 моряков кэпа требуют обжалования

Родственники капитана затонувшего украинского судна "Нефтегаз-67" Юрия КУЛЕМЕСИНА, приговоренного судом Гонконга к трем годам двум месяцам тюрьмы, просят руководство министерств транспорта и энергетики обязать судовладельца - компанию "Черноморнефтегаз" -подать апелляцию на решение суда.

22 марта 2008 года в условиях тумана украинский буксир "Нефтегаз-67" и китайский сухогруз "Яохай" столкнулись близ побережья Гонконга. Буксир затонул за считанные минуты. На его борту находилось 25 человек (в том числе - крымчане). Удалось спастись только шести украинцам и гражданину Китая.

В январе 2010 года гонконгский суд приговорил к тюремному заключению капитанов украинского буксира и китайского сухогруза, а также двух китайских лоцманов, признав их виновными в гибели 18 моряков.

"Мы требуем, чтобы руководство страны обязало судовладельца довести до конца это дело, отстоять честь капитана и украинский флаг, оплатив работу адвоката, и добиться того, чтобы КУЛЕМЕСИНА выпустили под залог, как это произошло с двумя китайскими лоцманами и капитаном второго судна", - сказал зять моряка Алексей РЫБАКОВ на пресс-конференции в УНИАН.

Вместе с ним пришла жена капитана Антонина КУЛЕМЕСИНА.

Родственники в частном порядке не могут подать ходатайства, поскольку КУЛЕМЕСИН "был при исполнении служебных обязанностей, и за него должно нести ответственность государство в лице судовладельца", сказал РЫБАКОВ.

По его словам, попытки встретиться с руководством "Черноморнефтегаза" после оглашения приговора суда не увенчались успехом.

Единственным государственным органом, который отреагировал на обращение, стало Министерство иностранных дел Украины, сказал РЫБАКОВ.

МИД направил ноту протеста китайскому правительству на решение гонконгского суда, который во время рассмотрения дела не учел почти "три десятка позиций" и не принял во внимание заключение морского департамента Гонконга, в котором, по данным родственников, говорится, что украинская сторона не совершила каких-либо нарушений, приведших к кораблекрушению.

Дата подачи апелляции истекает 13 февраля, однако в связи с тем, что подсудимый через адвоката подал заявление о намерении обжаловать приговор, этот срок, возможно, будет отодвинут, сообщили родственники КУЛЕМЕСИНА.

Жена и зять капитана надеются, что ситуацию возьмет под свой контроль министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.