Куницын советует главе горсовета Севастополя уйти в отставку

Председатель администрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН советует руководителю горсовета Валерию САРАТОВУ прекратить нагнетать ситуацию вокруг взаимоотношений ветвей власти города или уйти в отставку.

Член Партии регионов САРАТОВ ранее заявил, что предложит Виктору ЯНУКОВИЧУ, который, по предварительным данным, победил во втором туре выборов президента, поменять руководство горадминистрации Севастополя. Как известно, в Украине глав администраций назначает президент.

«В последнее время руководство горсовета нагнетает ситуацию вокруг взаимоотношений депутатского корпуса с администрацией Севастополя. На самом деле у администрации нет никакого «конфликта» с депутатами горсовета. Большинство в севастопольском горсовете настроено на конструктивную работу с администрацией города, и только ваши личные заявления являются фактором дестабилизации, а ваша позиция по многим аспектам социально-экономического развития Севастополя - тормозом для всего города», - отмечает КУНИЦЫН в открытом письме САРАТОВУ.

Глава администрации считает, что руководитель горсовета слишком озабочен собственным рейтингом и продолжает заниматься «перетягиванием одеяла» даже после выборов президента.

«Казалось бы, порадуйтесь: у лидера вашей политической силы появились надежные партнеры (имеет ввиду блок Куницына, который во втором туре выступил в поддержку ЯНУКОВИЧА), которые, в том числе, сыграли свою роль в окончательном раскладе политических сил в стране. Но вы же и порадоваться не можете. Амбиции душат», - отметил он.

По словам КУНИЦЫЦА, САРАТОВ не является «ни субъектом, ни объектом политических переговоров» и не руководителю горсовета комментировать или подвергать сомнениям его договоренности с ЯНУКОВИЧЕМ. «Не САРАТОВУ решать, кто будет работать в Севастополе, кто - не будет», - отметил КУНИЦЫН.

«Если на конструктив вы так и не настроены - не путайтесь под ногами, по-хорошему уйдите в отставку, сложите полномочия председателя городского совета. Поверьте, так будет лучше для Севастополя», - призывает он САРАТОВА.