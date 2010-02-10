Для порта Керчи утвердили скидки на погрузочно-разгрузочные работы
19:00, 10 февраля 2010Крым
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Приказ профильного министерства
Министерство транспорта и связи Украины утвердило для Керченского морского торгового порта размеры скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами.
Приказ, зарегистрированный в министерстве юстиции, размещен на сайте парламента.
Для Керченского МТП предусмотрена скидка 29% для угля и 31% для зерновых грузов.
Документ вступает в силу со дня его официальной публикации.
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