Для порта Керчи утвердили скидки на погрузочно-разгрузочные работы

Министерство транспорта и связи Украины утвердило для Керченского морского торгового порта размеры скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами.

Приказ, зарегистрированный в министерстве юстиции, размещен на сайте парламента.

Для Керченского МТП предусмотрена скидка 29% для угля и 31% для зерновых грузов.

Документ вступает в силу со дня его официальной публикации.