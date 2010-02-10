Севастополь и Ялта зовут на блины

Праздник "Проводы Масленицы" проведут в Ялте в это воскресенье, 14 февраля, сообщает управление культуры города.

"В программе - народные гуляния, конкурсы, праздничные блины, выступления художественных коллективов, а напоследок: сжигание чучела", - говорится в пресс-анонсе.

Праздник начнется в 13.00 в районе набережной имени Ленина. "Приглашаем проститься с зимой", - отметили организаторы гуляний.

14 февраля провожать зиму будут также в Севастополе. Праздник пройдет в детском городке "Лукоморье".

"Гостей ждет конкурсно-развлекательная программа с блинами и ценными призами. Суперприз ожидает самого ловкого и сильного участника гуляний, который поднимется на "масленичный столб". Предусмотрено театрализованное представление", - сообщила пресс-служба администрации города.