Януковичи: заявления о массовых фальсификациях в Крыму - бред

Крымский штаб кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА называет неправдивыми заявления представителей Юлии ТИМОШЕНКО о массовых фальсификациях в регионе.

«Международные наблюдатели подтверждают, что выборы в Крыму прошли, в целом, нормально. Крики о «массовых фальсификациях» - это просто бред», - говорится в заявлении руководителя штаба Анатолия МОГИЛЕВА.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам проработки 100% электронных протоколов.

Блок Юлии Тимошенко потребует пересчета голосов на всех избирательных участках крымской автономии, Донецкой и Луганской областей, заявил депутат парламента от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО. По данным ЦИК, в Крыму за ЯНУКОВИЧА проголосовали 78,24% избирателей (за ТИМОШЕНКО - 17,31%), в Донецкой области - 90,44% (ТИМОШЕНКО - 6,45%), в Луганской области - 88,96% (ТИМОШЕНКО - 7,72%).

По словам МОГИЛЕВА, представители ТИМОШЕНКО в крымских окружкомах намеренно тормозили работу комиссий, стремясь использовать ситуацию в автономии как предлог для акций протеста общеукраинского масштаба.

«Протоколы не передавались в ЦИК, сторонники ТИМОШЕНКО говорили о нарушениях избирательного процесса, устраивали PR-кампанию, акции массового неповиновения», - сказал соратник ЯНУКОВИЧА.

В штабе считает, что Крым «проголосовал очень достойно и внес свою лепту в победу ЯНУКОВИЧА», и подчеркивают: попытки оппонентов пересмотреть результаты выборов «будут безуспешными».