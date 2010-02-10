Турецкий посол собирается в Крым
18:00, 10 февраля 2010Крым
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Визит вежливости
Недавно назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ахмет Бюлент Мерича собирается на следующей неделе посетить Севастополь, сообщила пресс-служба администрации города.
Визит запланирован на 19 февраля.
"Турецкая делегация позиционирует поездку как визит вежливости", - говорится в пресс-релизе.
Посол Турции выразил желание встретиться с главой администрации Севастополя, а также с руководителями крымского парламента и правительства, постоянным представителем президента в автономии.
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