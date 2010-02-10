Турецкий посол собирается в Крым

Недавно назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ахмет Бюлент Мерича собирается на следующей неделе посетить Севастополь, сообщила пресс-служба администрации города.

Визит запланирован на 19 февраля.

"Турецкая делегация позиционирует поездку как визит вежливости", - говорится в пресс-релизе.

Посол Турции выразил желание встретиться с главой администрации Севастополя, а также с руководителями крымского парламента и правительства, постоянным представителем президента в автономии.