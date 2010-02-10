Круизным судам предоставят скидки в украинских портах

Министерство транспорта и связи внесло изменения в сборы и плату за услуги, предоставляемые судам заграничного плавания в морских портах Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Иностранным круизным судам будет предоставляться 20% скидка к установленным сборам и ставкам, 50% скидка - для круизных судов в осенне-зимний период.

"Существующая сегодня инфраструктура трех морских торговых портов - Одесского, Севастопольского и Ялтинского, которые принимают круизные суда, используется только на 5-10% от пропускной способности. Поэтому круизное судоходство в Украине имеет большой потенциал и возможности", - заявляет минтранс.

Скидки позволят увеличить количество судозаходов, повысят уровень прибыльности украинских портов и их конкурентоспособность, считают в министерстве.