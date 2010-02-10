Бело-сердечные написали 24 жалобы для пересчета голосов в Севастополе

Севастопольский штаб кандидата на пост президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО подал по итогам второго тура выборов 24 жалобы в Центральную избирательную комиссию и рассчитывает на пересчет голосов на ряде участков, передает УНИАН.

По данным ЦИК, 7 февраля в Севастополе за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 84,35% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 10,38%.

Одним из самых массовых нарушений в день голосования стало «внесение в списки избирателей без всяких оснований, без решения суда, без решения окружной комиссии, без уведомления из госреестра», утверждает заместитель руководителя севастопольского штаба ТИМОШЕНКО Елена ОСАДЧУК.

«На некоторых участках эти внесения доходили до 70-100 человек. Людей включали в списки просто по предоставлению паспорта. На некоторых участках проводили заседание комиссии без отрыва от голосования, что закон запрещает категорически», - заявила ОСАДЧУК на пресс-конференции в среду.

Кроме того, по ее словам, зафиксированы факты так называемого двойного голосования, то есть - избиратель голосовал и на дому, и на участке. Массовые нарушения были также при подсчете голосов, добавила представительница штаба ТИМОШЕНКО.

«Если следующие выборы при вероятном президенте Украины будут проходить по такому же сценарию, то слово «демократия» мы должны забыть», - сказал первый заместитель председателя севастопольской организации «Батькивщины» Николай ИВАНЮК.