За изнасилование детей ужесточат наказание

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Как передает УНИАН, за проголосовали 312 депутатов из 420, зарегистрированных в зале.

Законопроектом предусматривается увеличение минимального наказания с восьми до десяти лет по статье "изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего" (часть 4 статьи 152 УК). Также предлагается возможность применения пожизненного заключения за совершение этого преступления.

Кроме того, проектом закона предусматривается усиление уголовной ответственности за "половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости" (статья 155).