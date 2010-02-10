В Крыму осудили торговцев амфетамином

Суд приговорил жителя Крыма к двенадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества, жителя Черкасс - к восьми годам тюрьмы за продажу в Ялте крупной партии амфетамина, сообщил в среду пресс-центр службы безопасности Украины.

Оперативники крымского управления СБУ задержали молодых людей в начале 2009 года.

Житель Ялты передал покупателю около полукилограмма амфетамина, который находился в упаковках из-под чая.

Напарник наблюдал за куплей-продажей из автомобиля. Увидев правоохранителей, он пытался скрыться на машине. Оперативники задержали украинца, в его куртке оказался пакет с 10 граммами амфетамина.

Крымчанин неоднократно судим за совершение краж и присвоение чужих документов. Житель Черкасс является призером соревнований по футболу и настольному теннису, магистром физического воспитания и спорта.

Приговор суда вступил в силу.