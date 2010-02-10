Ялта открыла памятник Пушкину

Памятник Александру Пушкину, выполненный в бронзе, открыли на Пушкинском бульваре Ялты в среду - в день памяти великого поэта, сообщила пресс-служба мэрии.

«Идея установить на Пушкинском бульваре памятник поэту возникла еще в 1899 году в Ялтинской городской думе, но тогда ее не удалось воплотить в жизнь. Спустя 111 лет, событие состоялось», - отметили в мэрии.

Открытием памятника завершилась реконструкция бульвара и Пушкинской беседки.

Ялта объявила конкурс проектов летом 2008 года. Из Украины и России поступили десять работ.

В октябре 2008 года подвели итоги. Победил симферопольский скульптор Виктор ГОРДЕЕВ.

Спонсоры выделили на создание памятника 300 тыс. грн.

Заслуженный художник Украины и Крыма работал над монументом Пушкина около года.