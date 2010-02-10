Ялта открыла памятник Пушкину
Идея воплотилась в жизнь через 111 лет
Памятник Александру Пушкину, выполненный в бронзе, открыли на Пушкинском бульваре Ялты в среду - в день памяти великого поэта, сообщила пресс-служба мэрии.
«Идея установить на Пушкинском бульваре памятник поэту возникла еще в 1899 году в Ялтинской городской думе, но тогда ее не удалось воплотить в жизнь. Спустя 111 лет, событие состоялось», - отметили в мэрии.
Открытием памятника завершилась реконструкция бульвара и Пушкинской беседки.
Ялта объявила конкурс проектов летом 2008 года. Из Украины и России поступили десять работ.
В октябре 2008 года подвели итоги. Победил симферопольский скульптор Виктор ГОРДЕЕВ.
Спонсоры выделили на создание памятника 300 тыс. грн.
Заслуженный художник Украины и Крыма работал над монументом Пушкина около года.