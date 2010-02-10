Бютовцы требуют пересчитать все голоса в «вотчинах» Януковича

Блок Юлии Тимошенко требует пересчета голосов на всех избирательных участках Донецкой, Луганской областей и крымской автономии, заявил депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО, передает УНИАН.

«Если кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в своей победе, то не нужно сжигать избирательную документацию, а нужно предоставить возможность пересчитать голоса. Это будет объективно, справедливо и корректно и в соответствии с действующим законодательством Украины», - сказал ВЛАСЕНКО на пресс-конференции в среду.

Парламентарий подчеркнул, что БЮТ готов обеспечить представителям Партии регионов пересчет голосов на каких-либо участках на Западе и в Центре Украины.

«Только пересчет голосов подтвердит победу того или другого кандидата на выборах президента Украины», - заявил ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что БЮТ задокументировал все нарушения, передал в окружные комиссии, а затем в ЦИК жалобы, кое-где уже поданы иски в суд.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% электронных протоколов.

В частности, Крыму за ЯНУКОВИЧА проголосовали 78,24% избирателей (за ТИМОШЕНКО - 17,31%), в Донецкой области - 90,44% (ТИМОШЕНКО - 6,45%), в Луганской области - 88,96% (ТИМОШЕНКО - 7,72%).