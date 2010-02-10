Янукович победил (данные по регионам)

За Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов президента Украины проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам проработки 100% электронных протоколов, передает УНИАН.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которые в первом туре – 17 января – получили наибольшее количество голосов избирателей: 35,32% и 25,05% соответственно.

Разрыв между кандидатами во втором туре составляет 3,48% голосов.

В абсолютных цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 481 тыс. 268 избирателей, за ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 340 избирателей.

ЯНУКОВИЧ победил в 10 регионах, а ТИМОШЕНКО – в 17.

В Крыму за ЯНУКОВИЧА проголосовали 78,24% избирателей (за ТИМОШЕНКО – 17,31%), в Днепропетровской области ЯНУКОВИЧА поддержали 62,7% (ТИМОШЕНКО – 29,13%), в Донецкой области - 90,44% (ТИМОШЕНКО - 6,45%), в Запорожской области – 71,5% (ТИМОШЕНКО – 22,22%), в Луганской области – 88,96% (ТИМОШЕНКО - 7,72%), в Николаевской области – 71,53% (ТИМОШЕНКО – 22,95), в Одесской области – 74,14% (ТИМОШЕНКО – 19,52%), в Харьковской области – 71,35% (ТИМОШЕНКО – 22,43%), в Херсонской области – 59,98% (ТИМОШЕНКО – 33,73%), в Севастополе за ЯНУКОВИЧА проголосовали 84,35% избирателей (ТИМОШЕНКО – 10,38%).

За ТИМОШЕНКО в Винницкой области проголосовали 71,10% избирателей (за ЯНУКОВИЧА – 24,26%), в Волынской области ТИМОШЕНКО поддержали 81,85% (ЯНУКОВИЧА – 14,01%), в Житомирской области – 57,50% (ЯНУКОВИЧА – 36,70%), в Закарпатской области – 51,66% (ЯНУКОВИЧА – 41,55%), в Ивано-Франковской области – 88,89% (ЯНУКОВИЧА – 7,02%), в Киевской области – 69,71% (ЯНУКОВИЧА – 23,61%), в Кировоградской области – 54,66% (ЯНУКОВИЧА – 39,61%), во Львовской области – 86,20% (ЯНУКОВИЧА – 8,60%), в Полтавской области – 54,20% (ЯНУКОВИЧА – 38,99%), в Ривненской области – 76,24% (ЯНУКОВИЧА – 18,91%), в Сумской области – 62,89% (ЯНУКОВИЧА – 30,40%), в Тернопольской области – 88,39% (ЯНУКОВИЧА – 7,92%), в Хмельницкой области – 69,74% (ЯНУКОВИЧА – 24,94%), в Черкасской области – 65,37% (ЯНУКОВИЧА – 28,84%), в Черниговской области – 63,63% (ЯНУКОВИЧА – 30,95%), в Черновицкой области – 66,47% (ЯНУКОВИЧА – 27,64%), в Киеве ТИМОШЕНКО поддержали 65,34% (ЯНУКОВИЧА – 25,72%).

В зарубежном избирательном округе за ТИМОШЕНКО проголосовали 60,57% избирателей.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).