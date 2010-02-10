Янукович победил Тимошенко

За кандидата на должность Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,47%.

Как передает УНИАН, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия по результатам проработки 100% электронных протоколов.

Разрыв между двумя кандидатами составляет 3,48% голосов.

В абсолютных цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 481 тыс. 268 избирателей, за ТИМОШЕНКО - 11 млн. 593 тыс. 340 избирателей.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей (1 млн. 113 тыс. 51).

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которые в первом туре - 17 января - получили наибольшее количество голосов избирателей: 35,32% и 25,05%.