Севастополь отслужил панихиды в память о Пушкине

Во всех православных храмах Севастополя в среду утром, в день 173-й годовщины смерти Александра Пушкина, отслужены панихиды в память о великом поэте, передает УНИАН.

Представители духовенства и писатели возложили цветы к памятному знак на территории Свято-Георгиевского монастыря (на мысе Фиолент), который поэт посетил 7 сентября 1820 года во время путешествия по Крыму.

Цветы будут возложены ко всем 14-ти памятникам, памятным и мемориальным знакам в городе, связанным с именем Пушкина. Рядом зажгут свечи.

В мероприятиях примут участие школьники и учителя, деятели культуры, представители органов власти и общественности, духовенство и жители города.