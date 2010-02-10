Севастополь отслужил панихиды в память о Пушкине
11:00, 10 февраля 2010Крым
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Поэт умер 173 года назад
Во всех православных храмах Севастополя в среду утром, в день 173-й годовщины смерти Александра Пушкина, отслужены панихиды в память о великом поэте, передает УНИАН.
Представители духовенства и писатели возложили цветы к памятному знак на территории Свято-Георгиевского монастыря (на мысе Фиолент), который поэт посетил 7 сентября 1820 года во время путешествия по Крыму.
Цветы будут возложены ко всем 14-ти памятникам, памятным и мемориальным знакам в городе, связанным с именем Пушкина. Рядом зажгут свечи.
В мероприятиях примут участие школьники и учителя, деятели культуры, представители органов власти и общественности, духовенство и жители города.
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