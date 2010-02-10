Януковичу приписали 1/4 голосов в Крыму, заявляют у Тимошенко
10:55, 10 февраля 2010Крым
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Сенченко обещает факты
|Андрей Сенченко. Фото "Укринформ"
"Все, что состоялось в Крыму в это воскресенье, иначе как захватом власти назвать нельзя. У нас есть факты, которые подтверждают, что около 200 тысяч голосов, зачтенных за господина Януковича, такими не являются", - сказал руководитель крымского избирательного штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко Андрей Сенченко, которого цитирует пресс-служба лидера БЮТ.
Украинский парламентарий заявляет о высоком проценте голосования на дому "на основании заявлений, написанных одним почерком", и зачислении многих испорченных бюллетеней в пользу Януковича.
По словам Сенченко, региональный штаб Тимошенко готов предоставить документы, которые подтверждают фальсификации.
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