Суд приказал пересчитать голоса на спорном участке в Крыму

Центральная избирательная комиссия получит 100% электронных протоколов с результатами выборов президента Украины после пересчета голосов на одном из избирательных участков территориального избирательного округа №1 в Крыму по решению суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, сегодня в 5.48 Окружной административный суд Крыма обязал окружную избирательную комиссию пересчитать голоса на этом участке №45.

«По имеющейся у Центральной избирательной комиссии информации, это решение суда уже выполнено, и повторный подсчет голосов на избирательном участке № 45 ТИО № 1 проведен, о чем составлен соответствующий протокол окружной избирательной комиссии. Также окружная избирательная комиссия составила протокол об итогах голосования в пределах ТИО № 1», - сказал ОХЕНДОВСКИЙ.

Он объяснил, что на избирательном участке № 45 сложилась ситуация, при которой половина членов комиссии, представляющих ТИМОШЕНКО, требовали признать результаты голосования недействительными в связи с тем, что на участке оказался 151 недействительный бюллетень, а половина комиссии от ЯНУКОВИЧА предлагала признать недействительными лишь этот 151 бюллетень.

По его словам, электронный протокол ЦИК надеется получить в ближайшие часы.