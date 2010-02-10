Ющенко интересуется, что пишет Конституция о ЧФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с представлением для официального разъяснения положений Основного закона о пребывании иностранных военных баз на территории государства.

Как сообщила пресс-служба суда, ЮЩЕНКО просит разъяснить положения пункта 14 раздела XV “Переходные положения” Конституции в системной связи с частью седьмой статьи 17 закона.

В пункте 14 раздела XV “Переходные положения” Конституции указано: “Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой”.

В то же время, в части седьмой статьи 17 Конституции говорится: “на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз”.

Согласно регламенту КС, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.