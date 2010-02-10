Януковичи защищают водителей, подвозивших избирателей к участкам

08:00, 10 февраля 2010
Крым
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«Энтузиасты и волонтеры»?

Крымский штаб кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заявляет о попытках оппонентов лидера Партии регионов заслать в регионы автономии людей для покупки лжесвидетельств против водителей, подвозивших избирателей к участкам во время проведения второго тура выборов главы государства.

«За весьма внушительные деньги избирателям предлагается оговорить водителей, которые подвозили крымчан к участкам в день голосования, заявив, что во время подвоза велась агитация за Виктора ЯНУКОВИЧА. Людей толкают на клевету и лжесвидетельство, что является уголовно наказуемым деянием», - говорится в заявлении крымского штаба.

«Регионалы» утверждают, что добираться до участков жителям Крыма «в морозы и гололед» помогали «энтузиасты и волонтеры».

По мнению авторов заявления, штабы Юлии ТИМОШЕНКО, которая не признает поражения на президентских выборах, «пытаются сфабриковать поводы для того, чтобы поставить под сомнение результаты волеизъявления».

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