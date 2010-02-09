Евпатория выберет тещу и зятя года

Лучших тещу и зятя выберут 13 февраля в Евпатории на республиканском фестивале, который проводится уже в четвертый раз.

Призы получат не только обладатели званий «Лучший зять-2010» и «Лучшая теща-2010», но и те, кто победит на празднике «Широкой Масленицы» в конкурсе силачей и смельчаков. Они попробуют забраться на «ледяной» столб. «Тот, кто с этим испытанием справится лучше и быстрее всех, получит в подарок живого петуха», - говорят организаторы.

На Театральной площади устроят народные гуляния, бои мешками, метание метлы, перетягивание каната, бег в мешках, поднятие гири, а также конкурс анекдотов о тещах.

На площади установят ярмарочные ряды «Сувенирный» и «Обжорный». «Пройдут дегустация блинов, расширенная торговля кондитерскими и кулинарными изделиями, чаем, кофе, безалкогольными напитками», - отмечают организаторы.

На улице Дувановской будут продавать народные игрушки, украшения, обереги, домашнюю утварь.

Завершатся народные гуляния сожжением чучела зимы. «По народному поверью, вместе с символом холодов в прошлое должны уйти все крупные и мелкие неприятности», - говорят организаторы праздника.

Шоу-программу готовит центр досуга Евпатории.

По материалам евпаторийского портала Каламит