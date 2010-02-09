Патриарх всея Руси поздравил Януковича с победой на выборах

Глава Российской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на президентских выборах в Украине.

«Сердечно поздравляю Вас с победой на президентских выборах. Доверие людей призывает Вас к огромной ответственности перед Богом, народом и историей. Вы обладаете опытом и дарованиями, необходимыми для того, чтобы это доверие оправдать, и сейчас Вам потребуется огромное напряжение сил, дабы разрешить стоящие перед народом Украины проблемы и привести его к достойной и благоденственной жизни», - пишет в послании Кирилл, сообщила пресс-служба Патриарха.

«Господь да укрепляет Вас в трудах, да дарует Вам добрых помощников, да благословит Вас здравием и миром», - отметил глава Российской православной церкви.