«Залив» сформировал портфель заказов до конца года

Судостроительный завод «Залив» (Керчь, Крым) в 2009 году увеличил объемы производства по сравнению с 2008 годом на 73,2% - до 451,269 млн. грн., сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Николай КУЗЬМЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

По его информации, в 2009 году завод сдал заказчикам 6 судов, и сейчас в производстве находится еще 6 кораблей.

При этом он отметил, что портфель заказов сформирован до конца 2010 года, передает УНИАН.

КУЗЬМЕНКО сообщил, что сейчас в проработке у маркетинговой службы предприятия находится около 20 проектов, в том числе - постройка полнокомплектных судов.

Справка УНИАН. ОАО «Судостроительный завод «Залив» - один из ведущих судостроительных заводов на территории Восточной Европы. Система управления качеством сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

Помимо строительства танкеров-продуктовозов, предприятие осуществляет строительство танкеров-химовозов, контейнеровозов, буровых платформ для добычи нефти и газа. С 1992 года все суда строятся на экспорт. Ежегодно на заводе строится 3-4 корпуса и ремонтируется до 35 судов различного типа.

Судостроительный завод «Залив» входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ». Завод контролируется группой банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.