Крым тормозит результаты выборов

Центральная избирательная комиссия не получила данные одного избирательного участка в Крыму, что мешает объявить предварительные итоги голосования во втором туре выборов президента Украины, сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, передает УНИАН.

Речь идет о 45-ом участке в территориальном избирательном округе №1 (Симферополь).

Там возникли споры между представителями кандидатов в президенты - Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО.

Заседание комиссии перенесено на утро среды.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства.

За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%, такие данные после обработки 99,99% электронных протоколов обнародовал Центризбирком. Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей.