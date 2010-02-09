Обработаны 99,99% протоколов: Янукович лидирует на выборах с отрывом 3,48%
Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей...
За кандидата на пост президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,47%, таковы данные обработанных 99,99% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.
В абсолютных цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 480 тыс. 348 избирателей, а за ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тыс. 202 избирателя.
Таким образом, разница между кандидатами составляет 3,48%.
Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей.
7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост борются руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которые в первом туре - 17 января - получили наибольшее количество голосов избирателей: 35,32% и 25,05% соответственно.