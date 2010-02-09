«Залив» получил 34 млн. грн. прибыли

Судостроительный завод «Залив» (Керчь, Крым) заверил 2009 года с чистой прибылью 33,9 млн. грн., тогда как за 2008 год чистый убыток составлял 87,712 млн. грн.

«С моей точки зрения, это очень хороший результат. Перспектива у украинских судостроительных заводов достаточно хорошая», - сказал председатель наблюдательного совета завода Николай КУЗЬМЕНКО на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

По словам главы набсовета, основными задачами руководства предприятия в 2009 году стали ужесточение финансового и производственного контроля, проработка и принятие новой маркетинговой стратегии и завершение программы комплексной модернизации производства, начатой на заводе в 2007 году, стоимостью более $9 млн.

КУЗЬМЕНКО сообщил, что в 2009 году завод «Залив» увеличил объемы реализации продукции по сравнению с 2008 годом на 16,8% - до 280,496 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Судостроительный завод «Залив» - один из ведущих судостроительных заводов на территории Восточной Европы. Система управления качеством сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

Помимо строительства танкеров-продуктовозов, предприятие осуществляет строительство танкеров-химовозов, контейнеровозов, буровых платформ для добычи нефти и газа. С 1992 года все суда строятся на экспорт. Ежегодно на заводе строится 3-4 корпуса и ремонтируется до 35 судов различного типа.

Судостроительный завод «Залив» входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ». Завод контролируется группой банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.