Янукович переживает, что Тимошенко превратится в палача

Юлия ТИМОШЕНКО превратится в палача оранжевой революции, если не признает результаты голосования во втором туре выборов президента Украины, считает кандидат на главный пост в стране, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщила пресс-служба политсилы.

За ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,96% избирателей, за ТИМОШЕНКО - 45,47%, таковы данные обработанных 99,98% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

"Если ТИМОШЕНКО не примет волю украинского народа, не признает результаты выборов, а будет продолжать толкать Украину в политический хаос - она рискует превратиться из героини помаранчевой революции в ее палача", - сказал ЯНУКОВИЧ в интервью CNN.