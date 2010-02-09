Ющенко присвоил пяти крымским чиновникам ранг госслужащего
17:21, 09 февраля 2010Крым
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил пяти крымским чиновникам третий ранг государственного служащего, сказано в указе главы государства.
Госслужащими третьего ранга стали заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий СТАДНИК и министр промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса автономии Николай ЧЕРЕВКОВ.
Также ЮЩЕНКО присвоил этот ранг председателю постоянной комиссии Верховной рады Крыма по вопросам местного самоуправления Павлу ИЕНО, руководителю постоянной комиссии по земельным вопросам Абмажиту СУЛЕЙМАНОВУ и главе контрольной комиссии по вопросам приватизации Сергею КАЗАЧЕНКО.
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