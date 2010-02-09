Янукович опережает Тимошенко на 3,49%

За кандидата на пост президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,96% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,47%, таковы данные обработанных 99,98% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей.

В абсолютных цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 479 тыс. 684 избирателя, за ТИМОШЕНКО - 11 млн. 589 тыс. 624 избирателя.

Таким образом, разница между кандидатами составляет 890 тыс. 60 голосов или 3,49%.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост борются руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которые в первом туре - 17 января - получили наибольшее количество голосов избирателей: 35,32% и 25,05% соответственно.