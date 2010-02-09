Президент РФ поздравил Януковича

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в телефонном разговоре с лидером Партии регионов, кандидатом на пост президента Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поздравил его с успехом на выборах, сообщила пресс-служба Кремля.

"МЕДВЕДЕВ поздравил ЯНУКОВИЧА с завершением избирательной кампании, получившей высокую оценку международных наблюдателей, и успехом, достигнутым на выборах президента", - говорится в сообщении.

За ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов проголосовали 48,95% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,47%, таковы данные обработанных 99,96% электронных протоколов, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

В абсолютных цифрах за ЯНУКОВИЧА проголосовали 12 млн. 475 тыс. 543 избирателя, за ТИМОШЕНКО - 11 млн. 589 тыс. 71 избиратель. Разница между двумя кандидатами составляет 886 тыс. 472 голоса, или 3,48%.

Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей.