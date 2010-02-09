В Алуште сожгли троллейбус
Люди не пострадали
Неизвестные подожгли троллейбус в Алуште, пострадавших нет, поскольку инцидент произошел ночью, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
"Машина" загорелась в 1.45 в троллейбусном парке.
"Рогатый" был отключен от электричества и стоял в очереди на утренний выезд из парка", - отметили в МЧС.
К приезду спасателей огонь распространился по салону троллейбуса на площади десяти квадратных метров.
В 2.15 пожар ликвидировали. Единственное, что удалось спасти пожарным, - два передних колеса.
"Троллейбус сгорел практически полностью", - говорится в сообщении.
"Очаг загорания - середина салона. Это говорит о том, что здесь не обошлось без участия злоумышленника", - заявили в МЧС.
Инцидентом занялись сотрудники милиции. Убыток устанавливается.