В Алуште сожгли троллейбус

Неизвестные подожгли троллейбус в Алуште, пострадавших нет, поскольку инцидент произошел ночью, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Машина" загорелась в 1.45 в троллейбусном парке.

"Рогатый" был отключен от электричества и стоял в очереди на утренний выезд из парка", - отметили в МЧС.

К приезду спасателей огонь распространился по салону троллейбуса на площади десяти квадратных метров.

В 2.15 пожар ликвидировали. Единственное, что удалось спасти пожарным, - два передних колеса.

"Троллейбус сгорел практически полностью", - говорится в сообщении.

"Очаг загорания - середина салона. Это говорит о том, что здесь не обошлось без участия злоумышленника", - заявили в МЧС.

Инцидентом занялись сотрудники милиции. Убыток устанавливается.