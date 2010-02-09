ГАИ не откажется от «Визира»

Государственная автоинспекция Украины не отказывается от использования приборов "Визир", но вместе с тем планирует ввести в действие стационарную систему видеонаблюдения, сообщила пресс-служба ГАИ.

После опубликования в журнале "Бизнес" интервью начальника ГАИ Сергея КОЛОМИЙЦА в СМИ появилась информация о том, что Госавтоинспекция отказывается от использования "Визира".

Пресс-служба ведомства уточняет, что в действительности КОЛОМИЕЦ рассказал журналисту журнала, что пока в автоматическом режиме на автодорогах работают 70 сертифицированных приборов, при этом он сказал, что ГАИ планирует оборудовать дороги Украины стационарной аппаратурой фотофиксации.

Уже существует проект, которым определены 5 тысяч мест размещения аппаратуры. Она будет фиксировать проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Полученная информация будет обрабатываться автоматически, и поступать на сервер Госавтоинспекции.

Применение такой системы даст возможность избежать общения работников ГАИ с водителями, что будет исключать коррупционные действия, а также привлекать к ответственности всех без исключения нарушителей, несмотря на должностные привилегии. Для реализации проекта необходимы значительные средства, поэтому "в идеальном варианте это произойдет через один-два года".

В пресс-службе сообщают, что сейчас приборы "Визир" используются инспекторами ГАИ во время наблюдения за дорожным движением и фиксации правонарушений.

Госавтоинспекция, реализуя проект системы стационарного видеонаблюдения, не планирует больше приобретать "Визир", вместе с тем, все имеющиеся приборы останутся на оснащении подразделений ГАИ.