Граждан Узбекистана и Нигерии не пустили в Крым

Гражданку Узбекистана, в паспорте которой оказались поддельные отметки о пересечении государственной границы Украины на востоке страны, не пустили в Крым пограничники, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

28-летняя женщина направлялась в Керчь. Ее задержали в пункте пропуска "Крым". Пограничники на один год запретили гражданке Узбекистана въезд на Украину.

На полгода запретили въезжать на украинскую территорию 25-летнему гражданину Нигерии - потенциальному незаконному мигранту.

Молодой мужчина прибыл в Крым авиарейсом "Стамбул - Симферополь". "Во время собеседования выяснилось, что цель поездки африканца не отвечает действительности, а при получении визы он дал ложные сведения", - отметили в погранслужбе.

Всего за сутки пограничники Азово-Черноморского регионального управления не пропустили 5 граждан.