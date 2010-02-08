Тимошенко не признает победу Януковича

Юлия Тимошенко решила не признавать победу Виктора Януковича на выборах президента Украины, сообщают источники Украинской правды

"Я никогда не признаю легитимность победы Януковича с такими выборами", - объявила она на заседании фракции БЮТ в понедельник вечером, отмечает УП.

Кандидат поставила своим юристам задачу готовиться к судебному обжалованию результатов выборов.

Также, как один из вариантов, Тимошенко озвучила проведение третьего тура голосования.

По словам собеседника издания, часть БЮТовцев во главе с вице-спикером Николаем Томенко выступают за признание победы Януковича и переход Тимошенко в оппозицию. Однако, отмечают источники, на заседании звучали мнения о необходимости бороться за победу Тимошенко.