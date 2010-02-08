Драк на участках Крыма не было

Драк на избирательных участках Крыма во время проведения второго тура выборов президента Украины не было, утверждает крымская милиция.

«Никаких драк не было», - опроверг слухи начальник милиции общественной безопасности региона Николай ФЕДОРЯН, его цитирует пресс-служба крымского управления МВД.

«Зафиксирован один факт, когда избиратель мешал комиссии работать, и один факт, когда два избирателя оскорбляли друг друга», - сказал ФЕДОРЯН.

По оценке милиции, выборы 7 февраля прошли в Крыму «довольно спокойно, без особых происшествий».

Во втором туре за день выборов зарегистрировано 48 нарушений - на 4 больше, чем в первом.

«Те нарушения, которые зафиксированы в Крыму, существенно повлиять на ход голосования не могли», - считает представитель руководства милиции.

Проблемы начались «с момента сдачи бюллетеней в окружные избирательные комиссии», отметил силовик.

«Комиссии отказывались принимать бюллетени участковых избирательных комиссий /в БЮТ говорят: из-за массовых нарушений. Партия регионов утверждает: процесс затягивается по надуманным причинам/. Учитывая то, что люди целый день работали в неблагоприятных погодных условиях, возникали конфликтные ситуации. Мы вынуждены были подтягивать резервы, чтобы держать вопрос под контролем», - сказал ФЕДОРЯН.