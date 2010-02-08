Драк на участках Крыма не было
Но милиция подтянула резерв
Драк на избирательных участках Крыма во время проведения второго тура выборов президента Украины не было, утверждает крымская милиция.
«Никаких драк не было», - опроверг слухи начальник милиции общественной безопасности региона Николай ФЕДОРЯН, его цитирует пресс-служба крымского управления МВД.
«Зафиксирован один факт, когда избиратель мешал комиссии работать, и один факт, когда два избирателя оскорбляли друг друга», - сказал ФЕДОРЯН.
По оценке милиции, выборы 7 февраля прошли в Крыму «довольно спокойно, без особых происшествий».
Во втором туре за день выборов зарегистрировано 48 нарушений - на 4 больше, чем в первом.
«Те нарушения, которые зафиксированы в Крыму, существенно повлиять на ход голосования не могли», - считает представитель руководства милиции.
Проблемы начались «с момента сдачи бюллетеней в окружные избирательные комиссии», отметил силовик.
«Комиссии отказывались принимать бюллетени участковых избирательных комиссий /в БЮТ говорят: из-за массовых нарушений. Партия регионов утверждает: процесс затягивается по надуманным причинам/. Учитывая то, что люди целый день работали в неблагоприятных погодных условиях, возникали конфликтные ситуации. Мы вынуждены были подтягивать резервы, чтобы держать вопрос под контролем», - сказал ФЕДОРЯН.