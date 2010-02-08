Севастополь показал наивысший коэффициент прироста за Януковича

Севастополь во втором туре выборов президента Украины показал самый высокий из всех регионов коэффициент прироста голосов за Виктора ЯНУКОВИЧА - 1,56 - со 114 тыс. 523 голосов до 178 тыс. 201 голоса, заявил председатель севастопольской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Для сравнения: в Донецкой области коэффициент прироста составляет 1,31. По сути дела, Севастополь почти на 30% дал больше голосов за ЯНУКОВИЧА, чем в первом туре. И впервые за последние 5 лет сломана тенденция снижения общего количества голосов в Севастополе за ЯНУКОВИЧА и Партию регионов», - сказал чиновник, который во втором туре поддерживал лидера регионалов, на пресс-конференции.

«Севастополь проявил высокую политическую активность, показал «за ЯНУКОВИЧА» третий результат среди 27 регионов, то есть, город с показателем 84,35% (в первом туре - 55%) вернулся на те позиции, на которых он был в 2004-2005 годах, когда он тоже был третьим, после Донецка (90,44%) и Луганска (88,71%)», - заявил КУНИЦЫН.

По его данным, в Севастополе за Юлию ТИМОШЕНКО «10,38%, или 21 тыс. 940 голосов, в первом туре было 13 тыс. 320 голосов - рост плюс 3%».

Со своей стороны зампредседателя администрации Дмитрий БАЗИВ сообщил, что в Севастополе испорченными оказались менее 1% бюллетеней.

«Это не выходит за рамки того количества бюллетеней, которые традиционно у нас признаются испорченными на выборах, начиная с 2006 года», - сказал он.

Таким образом, отметил БАЗИВ, можно говорить: массовые телефонные звонки не отразились на правильности заполнения севастопольцами избирательных бюллетеней. Горожанам по телефону советовали поставить в бюллетени плюс напротив фамилии ЯНУКОВИЧА (если избиратель собирался голосовать за него) и вычеркнуть ТИМОШЕНКО.

«Процент испорченных бюллетеней в тех рамках, в которых он находится у нас, начиная с парламентских выборов 2006 года, внеочередных выборов 2007 года, первого тура президентских выборов 2010 года», - заявил чиновник.